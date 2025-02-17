В Госдуме предрекли скорое возвращение Visa и Mastercard в Россию
Депутат Аксаков: Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию
В ближайшее время в Россию вернутся крупнейшие платёжные системы Visa и Mastercard. С таким прогнозом выступил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.
«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам», — отметил депутат.
По словам Аксакова, Национальная система платежных карт (НСПК) показала свою технологичность и эффективность. Парламентарий добавил, что Visa и Mastercard придётся использовать при переводах в США и Европу, так как это международные системы. Однако вернуть позиции на российском рынке для них будет не просто.
Ранее Life.ru рассказал, что 1 января 2025 года у некоторых карт Visa и Mastercard истёк срок действия сертификата безопасности. Сообщалось, что с проблемами могут столкнуться около 1% населения России, у которых есть карты данных платёжных систем.
Visa и Mastercard приняли решение ограничить работу в России весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины. Выпущенные российскими банками карты продолжили работать внутри страны.
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