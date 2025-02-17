В Госдуме предрекли скорое возвращение Visa и Mastercard в Россию

В ближайшее время в Россию вернутся крупнейшие платёжные системы Visa и Mastercard. С таким прогнозом выступил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам», — отметил депутат.

По словам Аксакова, Национальная система платежных карт (НСПК) показала свою технологичность и эффективность. Парламентарий добавил, что Visa и Mastercard придётся использовать при переводах в США и Европу, так как это международные системы. Однако вернуть позиции на российском рынке для них будет не просто.

Ранее Life.ru рассказал, что 1 января 2025 года у некоторых карт Visa и Mastercard истёк срок действия сертификата безопасности. Сообщалось, что с проблемами могут столкнуться около 1% населения России, у которых есть карты данных платёжных систем.