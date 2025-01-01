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1 января, 10:00

Банк России: У некоторых карт Visa и Masterсard истекли сертификаты безопасности

1 января 2025 года у некоторых карт Visa и Mastercard истёк срок действия сертификата безопасности. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Банк России.

«У части карт международных платёжных систем Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности, из-за чего они могут теперь не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах», — рассказал представитель ЦБ.

С проблемами могут столкнуться около 1% населения России, у которых есть карты данных платёжных систем. Однако отмечается, что операции по картам Visa и Mastercard будут продолжаться. Центробанк совместно с Национальной системой платёжных карт (НСПК) заблаговременно организовали подготовительную работу с банками по переформатированию соответствующих настроек.

«Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно», — уточнил представитель НСПК.

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Ранее сообщалось, что с 1 января некоторые российские терминалы перестанут принимать карты Visa и Mastercard. При этом с онлайн-платежами проблем не ожидается. Чтобы карты работали стабильно, рекомендуется пользоваться системой «Мир». Напомним, что Visa и Mastercard приняли решение ограничить работу в России весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины. Выпущенные российскими банками карты продолжили работать внутри страны.

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Shutterstock / FOTODOM / wk1003mike

Алена Пенчугина
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