С 1 января некоторые российские терминалы перестанут принимать карты Visa и Mastercard

С 1 января ряд терминалов в России перестанет работать с картами Visa и MasterCard. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa», — говорится в сообщении.

При этом с онлайн-платежами проблем не ожидается. Чтобы карты работали стабильно, рекомендуется пользоваться системой «Мир».

В конце октября СМИ предупреждало о том, что у части российских банков с 2024 года могут перестать действовать сертификаты безопасности карт платёжных систем Visa и Mastercard. Будут ли работать эти карты в дальнейшем, решат непосредственно в кредитных организациях, которым они принадлежат.