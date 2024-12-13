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Регион
13 декабря, 17:19

С 1 января некоторые российские терминалы перестанут принимать карты Visa и Mastercard

ТАСС: С 1 января ряд терминалов в РФ перестанет обслуживать Visa и Mastercard

С 1 января ряд терминалов в России перестанет работать с картами Visa и MasterCard. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa», — говорится в сообщении.

При этом с онлайн-платежами проблем не ожидается. Чтобы карты работали стабильно, рекомендуется пользоваться системой «Мир».

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В конце октября СМИ предупреждало о том, что у части российских банков с 2024 года могут перестать действовать сертификаты безопасности карт платёжных систем Visa и Mastercard. Будут ли работать эти карты в дальнейшем, решат непосредственно в кредитных организациях, которым они принадлежат.

Visa и Mastercard приняли решение ограничить работу в России весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины. Выпущенные российскими банками карты продолжили работать внутри страны.

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Shutterstock / FOTODOM / wk1003mike

Никита Никонов
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