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Регион
22 октября, 04:18

К концу года в России возникнут проблемы с картами Visa и Mastercard

РБК: Сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard истекают в России

В конце 2024 года впервые после ухода Visa и Mastercard из РФ истекает срок действия сертификатов безопасности карт зарубежных платёжных систем. Проблема затронет лишь некоторые российские банки, которые в последний раз продлевали протоколы до 31 декабря включительно. Об этом РБК рассказали четыре источника на платёжном рынке.

Собеседники издания сообщили, что до 2022 года банки закупали сертификаты безопасности чипов на различные сроки и продлевали их по истечении их действия. Теперь такая опция недоступна, и финорганизациям придётся самостоятельно решать судьбу карт. По словам экспертов, на функционирование «пластика» эта проблема повлияет лишь незначительно.

«Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например, при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети. Однако в общем объёме доля таких транзакций невелика», — добавил один из источников.

Раскрыто число россиян со счетами в зарубежных банках
Раскрыто число россиян со счетами в зарубежных банках

Напомним, что по прогнозам Центробанка карты иностранных платёжных систем должны полностью исчезнуть в России к 2026 году. Доля использования Visa и Mastercard стабильно снижается, и скоро их заменят отечественные аналоги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valeri Luzina

Илья Пушкарев
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