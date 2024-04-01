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1 апреля, 00:05

Раскрыто число россиян со счетами в зарубежных банках

ФНС: Свыше полумиллиона россиян имеют финансовые счета за рубежом

Свыше 500 тысяч российских резидентов имеют зарубежные счета по состоянию на конец 2023 года — это на 70% больше, чем в 2022-м. Такими данными располагает Федеральная налоговая служба, сообщает РБК после ознакомления с презентацией "Итоги деятельности ФНС России".

Сведения о счетах граждан РФ в иностранных банках орган получает в рамках автоматического обмена информацией с другими государствами. На одного из 539 тысяч выявленных резидентов с заграничными картами приходится в среднем 3,4 финсчёта.

"ФНС получила данные о 1,825 миллиона зарубежных счетов российских налоговых резидентов", — сказано в презентации.

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Счета уже заблокированы: Компания Гарика Харламова по доставке еды находится на грани ликвидации

Тенденция к росту числа россиян с зарубежными счетами связана с поисками альтернативы ушедшим Visa и Mastercard для расчётов в поездках за рубежом. А недавно под удар в одной из дружественных стран попали и карты "Мир".

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Freepik / montypeter

Илья Пушкарев
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