Раскрыто число россиян со счетами в зарубежных банках
ФНС: Свыше полумиллиона россиян имеют финансовые счета за рубежом
Свыше 500 тысяч российских резидентов имеют зарубежные счета по состоянию на конец 2023 года — это на 70% больше, чем в 2022-м. Такими данными располагает Федеральная налоговая служба, сообщает РБК после ознакомления с презентацией "Итоги деятельности ФНС России".
Сведения о счетах граждан РФ в иностранных банках орган получает в рамках автоматического обмена информацией с другими государствами. На одного из 539 тысяч выявленных резидентов с заграничными картами приходится в среднем 3,4 финсчёта.
"ФНС получила данные о 1,825 миллиона зарубежных счетов российских налоговых резидентов", — сказано в презентации.
Тенденция к росту числа россиян с зарубежными счетами связана с поисками альтернативы ушедшим Visa и Mastercard для расчётов в поездках за рубежом. А недавно под удар в одной из дружественных стран попали и карты "Мир".
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