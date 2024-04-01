Раскрыто число россиян со счетами в зарубежных банках

Свыше 500 тысяч российских резидентов имеют зарубежные счета по состоянию на конец 2023 года — это на 70% больше, чем в 2022-м. Такими данными располагает Федеральная налоговая служба, сообщает РБК после ознакомления с презентацией "Итоги деятельности ФНС России".

Сведения о счетах граждан РФ в иностранных банках орган получает в рамках автоматического обмена информацией с другими государствами. На одного из 539 тысяч выявленных резидентов с заграничными картами приходится в среднем 3,4 финсчёта.

"ФНС получила данные о 1,825 миллиона зарубежных счетов российских налоговых резидентов", — сказано в презентации.