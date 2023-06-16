ЦБ: Через три года расчёты с помощью Visa и Mastercard практически исчезнут

Расчёты с помощью международных платёжных систем Visa и Mastercard в России практически сойдут на нет в течение трёх лет. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках выступления на ПМЭФ.

Доля использования Visa и Mastercard стабильно снижается, объяснила Скоробогатова свой вывод. Стоит ожидать, что в РФ будут использоваться только отечественные платёжные системы в обозримом будущем — в течение ближайших трёх лет.