ЦБ: Через три года расчёты с помощью Visa и Mastercard практически исчезнут
Скоробогатова: РФ готова прекратить расчёты Visa и Mastercard в течение трёх лет
Расчёты с помощью международных платёжных систем Visa и Mastercard в России практически сойдут на нет в течение трёх лет. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках выступления на ПМЭФ.
Доля использования Visa и Mastercard стабильно снижается, объяснила Скоробогатова свой вывод. Стоит ожидать, что в РФ будут использоваться только отечественные платёжные системы в обозримом будущем — в течение ближайших трёх лет.
Ранее Александр Хинштейн, глава Комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, во время интервью на ПМЭФ рассказал, какие меры принимаются для формирования цифрового суверенитета России. По его словам, российские власти направили на развитие отечественного программного обеспечения 230 миллиардов рублей.
ТАСС / Роман Пименов