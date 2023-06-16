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16 июня, 10:29

ЦБ: Через три года расчёты с помощью Visa и Mastercard практически исчезнут

Скоробогатова: РФ готова прекратить расчёты Visa и Mastercard в течение трёх лет

Расчёты с помощью международных платёжных систем Visa и Mastercard в России практически сойдут на нет в течение трёх лет. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках выступления на ПМЭФ.

Доля использования Visa и Mastercard стабильно снижается, объяснила Скоробогатова свой вывод. Стоит ожидать, что в РФ будут использоваться только отечественные платёжные системы в обозримом будущем — в течение ближайших трёх лет.

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Ранее Александр Хинштейн, глава Комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, во время интервью на ПМЭФ рассказал, какие меры принимаются для формирования цифрового суверенитета России. По его словам, российские власти направили на развитие отечественного программного обеспечения 230 миллиардов рублей.

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ТАСС / Роман Пименов

Юрий Лысенко
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