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16 июня, 10:03

Антрополог из Бразилии пришёл в восторг от Петербурга и ПМЭФ

Антрополог из Бразилии Феррейра Баррос на ПМЭФ восхитился красотой Петербурга

Антрополог из Бразилии Родриго Феррейра Баррос на полях Петербургского международного экономического форума поделился с газетой "Петербургский дневник" впечатлениями от ПМЭФ и самого Санкт-Петербурга.

Антрополог из Бразилии Феррейра Баррос на ПМЭФ рассказал о впечатлениях от Петербурга. Видео © Газета "Петербургский дневник"

По словам эксперта, это его первый визит в Россию. Феррейра Баррос остался под сильным впечатлением от Северной столицы — он отметил архитектуру города, историю и культуру, а также гостеприимство петербуржцев. В эту поездку он выполнил все свои запланированные цели, но ему всё равно не хватит времени посмотреть всё, что представлено на форуме, поэтому он планирует обязательно вернуться в Петербург.

"Я приехал сюда в качестве участника программы, которую организовывают Росконгресс и Россотрудничество. Она нацелена на то, чтобы молодые лидеры из разных стран общались между собой, строили планы, узнавали Россию", — рассказал антрополог.

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Напомним, что с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ. В программу форума включено пять тематических блоков, а главной темой является "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". На полях форума Путин проведёт переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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Газета "Петербургский дневник"

Ирина Фальке
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