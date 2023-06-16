Антрополог из Бразилии пришёл в восторг от Петербурга и ПМЭФ

Антрополог из Бразилии Родриго Феррейра Баррос на полях Петербургского международного экономического форума поделился с газетой "Петербургский дневник" впечатлениями от ПМЭФ и самого Санкт-Петербурга.

Антрополог из Бразилии Феррейра Баррос на ПМЭФ рассказал о впечатлениях от Петербурга. Видео © Газета "Петербургский дневник"

По словам эксперта, это его первый визит в Россию. Феррейра Баррос остался под сильным впечатлением от Северной столицы — он отметил архитектуру города, историю и культуру, а также гостеприимство петербуржцев. В эту поездку он выполнил все свои запланированные цели, но ему всё равно не хватит времени посмотреть всё, что представлено на форуме, поэтому он планирует обязательно вернуться в Петербург.

"Я приехал сюда в качестве участника программы, которую организовывают Росконгресс и Россотрудничество. Она нацелена на то, чтобы молодые лидеры из разных стран общались между собой, строили планы, узнавали Россию", — рассказал антрополог.