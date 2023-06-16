Эксперты обсудили на ПМЭФ меры по формированию цифрового суверенитета России

Российские власти направили на развитие отечественного программного обеспечения 230 миллиардов рублей, конечная цель здесь — формирование цифрового суверенитета страны. Об этом на ПМЭФ сказал глава Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хиншейн.

"То количество законодательных актов, иных документов, указов президента, постановлений правительства, того перечня льгот, который получила ИТ-отрасль, и не только сейчас, но и с началом пандемии, беспрецедентно", — напомнил он, выступая на сессии "Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности".

По его словам, важно не только обеспечить жёсткую кибербезопасность в России, но и обеспечить информационное противодействие распространению фейков, в том числе развивая собственные интернет-ресурсы. С этой позицией согласен первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он подчеркнул, что Запад подсадил весь мир на "цифровую иглу", тем самым влияя на общественное мнение во многих странах.

"В любой удобный момент они (страны Запада. — Прим. Лайфа) могут дёрнуть рубильник, что, собственно, и произошло, в том числе и на платформах социальных сетей, к которым мы привыкали, через которые мы распространяли информацию о происходящем в нашей стране", — предупредил чиновник.

Поэтому важно развивать собственную технологическую независимость, чтобы не оказаться в заложниках у владельцев "рубильника". Но не следует скатываться в цифровую диктатуру, которая есть в США, полагает президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов. Избежать этого помогло бы принятие, например, кодекса, где будут подробно прописаны положения развития отрасли.

"Нам нужна альтернативная, разумная цифровизация с учётом интересов общества и граждан. И я очень надеюсь, что <…> будет создан цифровой кодекс, который нам так же необходим, как Водный кодекс, Морской кодекс, Воздушный кодекс и так далее. Где мы как раз эту альтернативную цифровизацию выпилим так, чтобы она служила только для пользы граждан", — сказал глава компании.