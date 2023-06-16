"Ведь враг действует нагло": В Кремле рассказали о мерах безопасности на ПМЭФ
Песков: На ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности
На Петербургском международном экономическом форуме приняты беспрецедентные меры безопасности, в том числе цифровой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности", — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что из-за этого возможны перебои с беспроводным интернетом, за исключением Wi-Fi.
Лайф напоминает, что ПМЭФ проходит в Петербурге с 14 по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ, ожидается, что глава государства может дать оценку экономике страны и очертить основные перспективы. Кстати, модерировать заседание будет американский политолог Дмитрий Саймс.