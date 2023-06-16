"Ведь враг действует нагло": В Кремле рассказали о мерах безопасности на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме приняты беспрецедентные меры безопасности, в том числе цифровой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности", — отметил представитель Кремля.