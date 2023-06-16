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16 июня, 08:37

Богомолов рассказал об особой роли русской культуры по продвижению альтернативных ценностей

Русской культуре есть что предложить иностранцам, которые столкнулись с насаждением западных ценностей и образа жизни. Таким мнением поделился режиссёр Константин Богомолов на сессии "Мультикультурализм vs традиционные ценности: этический аспект в мировой индустрии развлечений и СМИ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Богомолов рассказал об особой роли русской культуры по продвижению альтернативных ценностей. Видео © LIFE

Участники сессии пришли к выводу, что сложившаяся ситуация открывает большие возможности для российского сегмента мировой медиаиндустрии ввиду его приверженности традиционализму, спрос на который только растёт. И Россия могла бы консолидировать международные усилия, направленные на обеспечение уважения и защиты универсальных духовных ценностей.

"Качественная наша работа должна быть направлена на тех людей, которые там не получают этого контента, а это происходит — сто процентов. Я это знаю и верю в то, что это происходит. И люди дома на кухне обсуждают: "Господи, ну что за бред, что за идиотия". Это французы, американцы, англичане", — отметил Богомолов.

По его словам, за рубежом люди сталкиваются с давлением со стороны государства и лидеров мнений через общественное порицание по отношению ко всем, пытаются высказать чужую точку зрения.

"В этом плане Россия и русская культура могут нести вот эту функцию важную — показывать: ребята, есть другая точка зрения и другие ценности", — заключил режиссёр.

"Я получаю широкий отклик": Богомолов рассказал о реакции на его статью о русской элите и СВО

"Я получаю широкий отклик": Богомолов рассказал о реакции на его статью о русской элите и СВО

Напомним, что ранее Богомолов написал статью о "касте особых русских", оплакивающих прошлую жизнь, исчезнувшую с началом СВО на Украине. В ней режиссёр призывает "услышать гул истории и голос людей".

Обложка ©

LIFE

Алексей Берковиц
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