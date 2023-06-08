"Я получаю широкий отклик": Богомолов рассказал о реакции на его статью о русской элите и СВО

Режиссёр Константин Богомолов заявил, что получил разную реакцию на свою статью о русской элите "Диетическое горе". Об этом он рассказал на подписании соглашения о сотрудничестве между Театром на Малой Бронной и МИА "Россия сегодня".

Богомолов добавил, что этот текст должен был заставить читателя задуматься, а также "растормошить и создать дискомфорт у тех людей, на которых он был направлен". Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв подчеркнул, что сам текст он редакторам специально не показывал и статья была опубликована без единой правки.

"Я получаю широкий отклик от разных людей — и своего круга, и незнакомых, которые подходят и просто говорят спасибо. На днях был в МХТ имени Чехова, служащие театра, которые не выходят на сцену, говорили мне хорошие слова. Статья была написана и благодаря РИА "Новости", и благодаря Дмитрию Киселёву. Я переживал, потому что до конца не понимал, насколько она нужна обществу", — сказал Богомолов.

Худрук добавил, что уже готовит вторую статью, за которой, скорее всего, последует продолжение. Он подчеркнул, что "нам важно жить вместе с обществом и дышать одним с ним воздухом, давать людям энергию, силу и культурный, ценностный фундамент для того, чтобы двигаться вперёд".