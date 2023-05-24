Богомолов написал статью об оплакивающих прошлое "особых русских"

В России сформировалась каста "особых русских", оплакивающая прошлую жизнь, исчезнувшую с началом СВО на Украине. Обычно этот мир представляют люди, которые богаче, ухоженнее и образованнее других, но не порядочнее. Им пришлось оставить свою безмятежную жизнь из-за конфликта. Об этом написал актёр и режиссёр Константин Богомолов в статье "Диетическое горе", опубликованной РИА "Новости".

Он объяснил, что особыми таких людей делает только их вера в это. Эти элиты делятся на два подкласса: россияне, имеющие деньги и возможности, а также "условное интеллектуально-интеллигентское сословие". Причём группы презирают как друг друга, так и своих "тёмных" соотечественников, которые "недостаточно продвинутые" и успешные. Так и образуется, считает Богомолов, "союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов". И начало спецоперации на Украине положило конец беззаботной жизни элиты, по которой "особые русские" теперь скучают.

"Не кровь пролитую оплакивают. Свой счастливый смех оплакивают. Свои винировые улыбки. Свою безмятежную жизнь. Свой рай", — подчеркнул он.

По словам Богомолова, "поезд истории пошёл по иным рельсам", поэтому элите нужно оставить страдания в прошлом. Для этого нужно выйти, засучить рукава и начать работать. Богомолов призывает отбросить презрение к России и её населению, услышать гул истории и голос людей.