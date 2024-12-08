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8 декабря, 12:16

Российские туристы с картами UnionPay принесли бюджету Италии 2,2 млрд

РСХБ: Россияне в октябре потратили в Италии 2,2 млрд рублей по картам UnionPay

Клиенты Россельхозбанка (РСХБ), имеющие карты UnionPay, совершили в Италии в октябре рекордное число транзакций, сумма которых превысила 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» в самом финансовом учреждении.

«Лидером по обороту средств по российским картам UnionPay Россельхозбанка в октябре стала Италия. В этой стране российские туристы совершили более 22,8 тысяч операций на сумму более 2,2 миллиарда рублей», — отмечается в заявлении.

В большинстве случае (87%) граждане России тратились на одежду. По данным банка, средний чек в этой категории достиг 155 тысяч рублей. Также россияне покупали канцтовары и игрушки (средний чек — 81 тысяча рублей). И, наконец, на третьем месте — товары для дома (средний чек — 100 тысяч рублей). Меньше всего наши сограждане потратились на услуги юристов, такси, клининг, отели и супермаркеты, отметили в банке. В Россельхозбанке добавили, что всего по картам UnionPay совершено свыше 418 тысяч операций в течение октября, сумма оценивается в 6,7 миллиарда рублей.

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Ранее сообщалось, что карты UnionPay, принадлежащие Газпромбанку, перестали автоматически обслуживаться в Турции. Они больше не принимаются из-за того, что банк включён в санкционные списки. При этом турецкие финансовые организации не получили отдельного уведомления, так как прекращение обслуживания произошло автоматически.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Tpg

Татьяна Миссуми
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