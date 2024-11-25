Эксперты рассказали, как россияне обходятся без карт Газпромбанка за границей

С 21 ноября 2024 года карты Газпромбанка отключены от платёжной системы Union Pay из-за санкций США против банка и его шести иностранных дочерних структур. Российские путешественники стали активно искать альтернативные способы оплаты за границей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов и самих туристов.

Уточняется, что в условиях блокировки карт Газпромбанка в Турции и других странах россияне в основном используют наличные деньги, обменивают валюту онлайн или оформляют карты иностранных банков.

«Паники среди туристов нет. Выходы такие: в основном наличные, карты Россельхозбанка работают в штатном режиме. В Китай туристы едут сразу с юанями», — сообщила Елена Серпухова, сотрудница одной из турфирм. По её словам, в Турции туристы могут расплачиваться QR-кодом через систему Letim, а в Юго-Восточной Азии возможен обмен рублей на местную валюту с переводом на банковские карты РФ.

Туристы, принявшие участие в опросе, подтвердили, что в основном используют наличные. «Мы, как правило, приобретаем туры «всё включено», а на месте меняем небольшие суммы для покупки сувениров», — отметил Дмитрий. Екатерина, планирующая отдых в Стамбуле, рассказала, что использует карту одного из банков стран СНГ, которую берёт у брата, а также карту UnionPay РСХБ, что иногда создаёт неудобства.

Туристка Маргарита отметила, что своевременно оформила карту одной из стран Центральной Азии еще в 2021 году, поэтому у неё нет проблем с оплатой на отдыхе. Елена, находящаяся в турецком Каше, рассказала, что обратилась к знакомым для обмена рублей на местную валюту. Но обратила внимание на возможные риски при проведении таких операций с незнакомыми людьми онлайн.