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Регион
21 февраля, 07:47

Назван мотив Зеленского, улетевшего к Эрдогану в день переговоров США и России

Hürriyet: Неприкаянный Зеленский нашёл спасение, укрывшись под зонтом Эрдогана

Эрдоган и Зеленский под зонтом. Обложка © X / Anaya

Эрдоган и Зеленский под зонтом. Обложка © X / Anaya

Оказавшийся между молотом РФ и наковальней США Владимир Зеленский в день переговоров в Эр-Рияде решил найти спасение, укрывшись под зонтом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом написал приближённый к правительству колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

«Трамп говорит о Зеленском то, что не говорит даже (президент РФ Владимир) Путин. Он объявил Зеленского диктатором, который боится выборов. Зеленский, которого Трамп подверг остракизму, а Европа не приняла, нашёл решение укрыться у Эрдогана», — написал автор.

По его словам, образ турецкого лидера, под зонтом у которого стоит Зеленский, стал «важным посланием миру».

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Разумеется, не по доброте душевной и не из симпатии Эрдоган решил помочь Владимиру Зеленскому. Турецкий лидер расстроен, что площадкой для переговоров стал в итоге Эр Рияд, а не Стамбул, ведь он только недавно предлагал принять делегации РФ и США у себя. Украинскому политику лишь оставалось вцепиться в этот спасательный круг, поэтому он и отправился в Турцию.

Владимир Озеров
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