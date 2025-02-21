Назван мотив Зеленского, улетевшего к Эрдогану в день переговоров США и России
Hürriyet: Неприкаянный Зеленский нашёл спасение, укрывшись под зонтом Эрдогана
Эрдоган и Зеленский под зонтом. Обложка © X / Anaya
Оказавшийся между молотом РФ и наковальней США Владимир Зеленский в день переговоров в Эр-Рияде решил найти спасение, укрывшись под зонтом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом написал приближённый к правительству колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
«Трамп говорит о Зеленском то, что не говорит даже (президент РФ Владимир) Путин. Он объявил Зеленского диктатором, который боится выборов. Зеленский, которого Трамп подверг остракизму, а Европа не приняла, нашёл решение укрыться у Эрдогана», — написал автор.
По его словам, образ турецкого лидера, под зонтом у которого стоит Зеленский, стал «важным посланием миру».
Разумеется, не по доброте душевной и не из симпатии Эрдоган решил помочь Владимиру Зеленскому. Турецкий лидер расстроен, что площадкой для переговоров стал в итоге Эр Рияд, а не Стамбул, ведь он только недавно предлагал принять делегации РФ и США у себя. Украинскому политику лишь оставалось вцепиться в этот спасательный круг, поэтому он и отправился в Турцию.