Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник, 18 февраля, с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в соцсети Х.

«Во вторник, 18 февраля, в президентском комплексе президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Владимиром Зеленским, который посетит нашу страну с официальным визитом по его приглашению. В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнёрства между Турцией и Украиной», — написал Алтун.

Сообщается, что стороны также обсудят происходящее на Украине и глобальные мировые проблемы.