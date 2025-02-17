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Регион
17 февраля, 15:01

Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции

Во вторник, 18 февраля, Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © ТАСС / АР / Francisco Seco

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © ТАСС / АР / Francisco Seco

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник, 18 февраля, с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в соцсети Х.

«Во вторник, 18 февраля, в президентском комплексе президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Владимиром Зеленским, который посетит нашу страну с официальным визитом по его приглашению. В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнёрства между Турцией и Украиной», — написал Алтун.

Сообщается, что стороны также обсудят происходящее на Украине и глобальные мировые проблемы.

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Сейчас Зеленский находится в ОАЭ, а ранее стало известно, что 19 февраля он с официальным визитом посетит Саудовскую Аравию. Подчёркивается, что его поездка имеет «гуманитарные цели», встреч с представителями России и США не запланировано.

Николай Рюмин
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