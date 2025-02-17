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Регион
17 февраля, 12:28

Зеленский отказался признавать результаты переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Украина не станет признавать итоги переговоров США и России в Саудовской Аравии, которые состоятся завтра, 18 февраля. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский, его слова приводят украинские СМИ.

«Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договорённости о нас без нас. И мы не будем такие договорённости признавать», — сказал Зеленский.

Главарь режима заявил, что сам поедет в Саудовскую Аравию, но по другому вопросу. Он планирует расспросить о переговорах премьера Мухаммеда ибн Салмана.

Кремль пояснил, почему переговоры с США состоятся в Саудовской Аравии
Кремль пояснил, почему переговоры с США состоятся в Саудовской Аравии

Напомним, уже завтра, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде организуют переговоры делегаций РФ и США по конфликту на Украине. Однако Владимир Зеленский пока в них участвовать не будет. Кроме того, лидер США Дональд Трамп также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. От России туда отправятся глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Николай Рюмин
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