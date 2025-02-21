Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что без помощи США ни Украины, ни главы киевского режима Владимира Зеленского уже давно не существовало бы. По словам представителя американской стороны, экс-комик должен быть благодарен Вашингтону за «проявленную щедрость», а не высказывать упрёки в адрес хозяина Белого дома и осуждать его действия и решения.

«Если он не согласен с президентом [США Дональдом Трампом. — прим. Life.ru], пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя Трампа», — сказал Вэнс в беседе с журналистами в рамках конференции консерваторов CPAC, которая проходит в американской столице.