Вице-президент США напомнил Зеленскому, почему он ещё жив
Вэнс: Зеленский должен благодарить Трампа, без США его и Украины уже не было бы
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что без помощи США ни Украины, ни главы киевского режима Владимира Зеленского уже давно не существовало бы. По словам представителя американской стороны, экс-комик должен быть благодарен Вашингтону за «проявленную щедрость», а не высказывать упрёки в адрес хозяина Белого дома и осуждать его действия и решения.
«Если он не согласен с президентом [США Дональдом Трампом. — прим. Life.ru], пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя Трампа», — сказал Вэнс в беседе с журналистами в рамках конференции консерваторов CPAC, которая проходит в американской столице.
Вэнс подчеркнул, что действия Зеленского оскорбительны, как для хозяина Белого дома, так и для вице-президента и всего американского народа. Более того, поведение бывшего юмориста представитель Штатов назвал глупым.
Ранее стало известно, что американский лидер крайне разочарован действиями и риторикой Владимира Зеленского. Хозяин Белого дома удручён, что глава киевского режима упустил возможность сесть за стол переговоров с Россией. Также из-за высказываний Зеленского в Мюнхене «изящный» план Трампа по урегулированию конфликта на Украине был провален.
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