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20 февраля, 16:10

В США считают, что Зеленский упустил шанс следовать «изящному плану» Трампа

Глава Минфина США Бессент назвал неуместными слова Зеленского в Мюнхене

Владимир Зеленский сделал совершенно необдуманные заявления на конференции в Мюнхене и изрядно ухудшил взаимоотношения с Вашингтоном по теме заключения финансовой сделки. Об этом сказал министр финансов США Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.

«Зеленский, к сожалению, обострил ситуацию... многие из его замечаний в Мюнхене, я думаю, были неуместными... у президента (США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа был на самом деле изящный план, он заключался в том, чтобы сблизить украинцев с США, «давайте заключим эту экономическую сделку»... а затем сказать россиянам: «идите за стол переговоров», — пояснил он.

Итоги Мюнхенской конференции: Зеленский мечтает о встрече с Путиным, Вэнс разнёс Европу
Итоги Мюнхенской конференции: Зеленский мечтает о встрече с Путиным, Вэнс разнёс Европу

Ранее специальный представитель президента США по этому вопросу Кит Келлог заявил, что Вашингтон может вскоре завершить разработку своего плана мирного разрешения конфликта на Украине, возможно, в течение нескольких недель или даже дней.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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