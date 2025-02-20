В США считают, что Зеленский упустил шанс следовать «изящному плану» Трампа

Владимир Зеленский сделал совершенно необдуманные заявления на конференции в Мюнхене и изрядно ухудшил взаимоотношения с Вашингтоном по теме заключения финансовой сделки. Об этом сказал министр финансов США Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.

«Зеленский, к сожалению, обострил ситуацию... многие из его замечаний в Мюнхене, я думаю, были неуместными... у президента (США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа был на самом деле изящный план, он заключался в том, чтобы сблизить украинцев с США, «давайте заключим эту экономическую сделку»... а затем сказать россиянам: «идите за стол переговоров», — пояснил он.