Итоги Мюнхенской конференции: Зеленский мечтает о встрече с Путиным, Вэнс разнёс Европу Вашингтон будет решать судьбу Украины с Россией, главарь киевского режима уехал униженным, Евросоюзу советуют обратить внимание на свои проблемы — о чём говорили в Германии. 16 февраля, 21:25 Вице-президент США Джей Ди Вэнс на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. Обложка © ТАСС / RONALD WITTEK

В Мюнхене завершилась 61-я конференция по безопасности. Россия на ней представлена не была. Но оплотом консервативных идей стали США. Именно их спикеры разобрали ситуацию в Европе. Выступающие также коснулись вооружённого конфликта на Украине.

Что говорили об СВО

Говорить без России о специальной военной операции не имело смысла, но для многих слова первых лиц стали знаком. Вице-президент США Джей Ди Вэнс продолжает курс своего лидера. На полях Мюнхена он заявил о готовности приехать в Россию для обсуждения вариантов урегулирования вооружённого конфликта. Среди выступающих был и Владимир Зеленский. Странно, но перед тем, как он начал жаловаться и выпрашивать, по Чернобыльской АЭС ударил БПЛА. Военный эксперт Виталий Киселёв считает, что ВСУ ударили по саркофагу ЧАЭС, чтобы изъять ядерные отходы.

— Осуществляются обычные ракетные атаки, становится больше ударов с воздуха. А ещё в этом году планируют создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить потому, что цены на энергетические ресурсы достаточно высоки, — посетовал Зеленский, добавив, что Россия не собирается договариваться.

Глава киевского режима Зеленский обсуждал с европейскими дипломатами ситуацию на Украине. Фото © Gettyimages / TOBIAS SCHWARZ

Видимо, главарь киевского режима забыл, что десятки украинских дронов также летят по территории России. Самоназначенному президенту Украины стоит напомнить, что боевые действия ещё не закончились, поэтому ракеты будут продолжать лететь.

Что же касается переговоров, то Зеленский верно подметил, что по Украине договариваются США и Россия. По его мнению, Трамп сначала должен звонить в Киев, а потом только в Москву. В жизни всё обстоит иначе. Слова бывшего комика уже разбирают, подвергая их критике. С чего-то он решил, что потери России в СВО — 250 тысяч человек убитыми. Проблема в том, что за десять дней до выступления он говорил, что Россия потеряла на 100 тысяч человек больше.

— Я не планирую встречаться с россиянами. Я готов встретиться только с одним россиянином — Путиным, но только после того, как у нас будет совместный план с Трампом и ЕС, — сообщил Зеленский в Мюнхене.

Встретиться можно, но о подписантах мирного соглашения представители России говорили уже много раз. Пока Зеленский является якобы президентом, которого народ не выбирал, его подписи не будет. В целом получилось, что все за мир, все хотят договариваться, но реальных условий никто не предлагает. В Европе начали подготовку неких новых инициатив для киевского режима.

Провал Зеленского

Возможно, Владимиру Зеленскому не стоило приезжать в Мюнхен. Ничего нового он для себя не услышал, кроме унижений. В Мюнхене ему запретили говорить на украинском языке. Там же он высказался о возможных выборах на Украине. По его словам, их не будет, но теперь есть совет для невольных украинцев.

— Нам нужно единство во время войны. Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство, — заявил он.

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / RONALD WITTEK

Эти слова не остались без внимания на Украине. Так, мэр Борисполя Владимир Борисенко в своём обращении сказал, что власть нужно почистить и с этим могут справиться военные. Корреспондент телеканала ZDF Ульф Рёллер дал свою оценку выступлению Зеленского.

— Появление Зеленского было криком о помощи отчаявшегося человека, который просто невероятно боится, — заметил он.

Между тем бывший глава Украины Пётр Порошенко* заявил изданию «Цензор.нет», что выборы президента Украины могут пройти 26 октября 2025 года.

США разнесли Европу

Больше всего по делам в Европе прошёлся вице-президент США Джей Ди Вэнс. Оказалось, что Россия для Европейского континента не враг.

— Угроза, которая беспокоит меня в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри, — попытался открыть Вэнс глаза лидерам Старого Света.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. Фото © ТАСС / Zuma

В пример он привёл выборы в Румынии, которые были отменены потому, что в лидеры выбился кандидат с традиционными ценностями. Вэнс вспомнил перегибы в Бельгии и Швеции. Отдельно он коснулся Великобритании, где уже судят за молитвы. В Шотландии даже письма домой присылали с новыми правилами.

— Их уведомили, что даже личная молитва в собственном доме может стать равносильной нарушению закона. Естественно, они тут же призвали людей сообщать о любых подозрительных соседях, кто может стать мыслепреступником, — напомнил вице-президент США.

Вэнс пришёл к выводу, что увеличение расходов на безопасность ни к чему не приведёт, так как Европа даже не знает, от кого защищаться. Он обратил внимание на мигрантов. По его мнению, европейцы не голосовали за то, чтобы их границы были открыты для преступников.

— Это была атака необузданной ярости во имя свободы слова, которая обнажила давнюю враждебность, которую Дональд Трамп и его самые высокопоставленные помощники испытывают к ЕС, — пишет Bloomberg.

На самом деле всё проще. Вице-президент США публично назвал проблемы Европы, и простые европейцы его услышали. У них просто нет выбора. Кстати, представителей правых и левых партий, которые пользуются популярностью, в Мюнхен не пригласили. Удивляться тут нечему. Европейские лидеры хотели потешить себя и продолжить угрожать России, но не вышло.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных