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16 февраля, 11:02

Каллас анонсировала новые инициативы по поддержке Украины и укреплению обороны ЕС

Каллас: Европа готовит новые инициативы для поддержки Украины

По итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Мюнхене верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила о готовности объединения представить новые инициативы, направленные на поддержку Украины и укрепление обороноспособности сообщества.

«Завершаем Мюнхенскую конференцию интересной дискуссией министров иностранных дел ЕС, которые всё ещё находятся в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед», — написала Каллас в сети X.

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Напомним, что 15 февраля в Мюнхене прошла конференция по безопасности. Делегация от России не посетила заседание, так как представителей РФ не пригласили в немецкий город Мюнхен. Однако там присутствовал глава киевского режима Владимир Зеленский, которому во время его речи запретили говорить на украинской мове. Позднее речь бывшего комика назвали криком о помощи человека, который познал крайнюю степень отчаяния.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ольга Сливченко
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