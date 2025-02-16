Каллас анонсировала новые инициативы по поддержке Украины и укреплению обороны ЕС

По итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Мюнхене верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила о готовности объединения представить новые инициативы, направленные на поддержку Украины и укрепление обороноспособности сообщества.

«Завершаем Мюнхенскую конференцию интересной дискуссией министров иностранных дел ЕС, которые всё ещё находятся в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед», — написала Каллас в сети X.