Каллас назвала единственного победителя в торговой войне ЕС и США

Страны Европейского союза готовятся к торговой войне с США из-за возможного введения Вашингтоном пошлин на товары из ЕС. При этом единственным выигравшим из этого противостояния будет Китай, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Мы слушали внимательно, и мы готовимся с нашей стороны. Но понятно, что нет победителей в торговой войне. Если ЕС и США начнут торговую войну, то единственный, кто будет смеяться, — это Китай», — заявила она во время неформального саммита сообщества в Брюсселе.