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Регион
3 февраля, 11:00

Каллас назвала единственного победителя в торговой войне ЕС и США

Каллас: ЕС готовится к торговой войне с США, но победителем в ней будет Китай

Страны Европейского союза готовятся к торговой войне с США из-за возможного введения Вашингтоном пошлин на товары из ЕС. При этом единственным выигравшим из этого противостояния будет Китай, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Мы слушали внимательно, и мы готовимся с нашей стороны. Но понятно, что нет победителей в торговой войне. Если ЕС и США начнут торговую войну, то единственный, кто будет смеяться, — это Китай», — заявила она во время неформального саммита сообщества в Брюсселе.

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Напомним, хозяин Белого дома ввёл пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Они будут действовать с 4 февраля. В ответ на это Канада и Мексика ввели аналогичные таможенные сборы на товары из США. В Москве заявили, что Россия не будет вмешиваться в торговую войну Вашингтона с другими странами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ольга Сливченко
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