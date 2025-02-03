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3 февраля, 09:42

Панама «плюнула» на Китай по воле Трампа, заявили эксперты

MK.ru: Трамп вынудил Панаму капитулировать и «плюнуть» на Китай

Панамский канал. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elmar Langle

Панамский канал. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elmar Langle

Президент США Дональд Трамп заставил власти Панамы выполнять его требования и распрощаться с Китаем. Руководство центральноамериканской страны полностью приняло условия главы Белого дома, избавившись от китайского бизнеса, пишет сайт MK.ru.

«Трамп заставил Панаму капитулировать и плюнуть на Китай», — говорится в публикации.

В качестве ответного жеста Трамп заявил, что вторжения в Панаму не будет.

Рубио: Трамп не желает сохранять статус-кво в Панамском канале из-за Китая
Рубио: Трамп не желает сохранять статус-кво в Панамском канале из-за Китая

Напомним, в своей речи на инаугурации Трамп заявлял, что США планируют вернуть контроль над Панамским каналом, который, по словам американского лидера, «был передан Панаме», но в какой-то момент оказался под влиянием Китая. Позже хозяин Белого дома отметил, что ему удастся решить вопрос с каналом без участия военных.

Накануне президент Панамы Хосе Рауль Мулино встретился с госсекретарём США Марко Рубио, после чего заявил, что страна больше не будет поддерживать меморандум о сотрудничестве в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь». Также он подчеркнул, что правительство рассматривает возможность досрочного отказа от участия в этом проекте.

Панамский канал — судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, находится на Панамском перешейке на территории государства Панама. Длина сооружения — 81,6 км, в том числе 65,2 км пересечения суши и 16,4 км по морскому каналу с углублением дна по Панамской и Лимонской бухтам, общая ширина — 150 метров. Официальное открытие состоялось 12 июня 1920 года.

Ольга Сливченко
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