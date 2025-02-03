Панама «плюнула» на Китай по воле Трампа, заявили эксперты

Президент США Дональд Трамп заставил власти Панамы выполнять его требования и распрощаться с Китаем. Руководство центральноамериканской страны полностью приняло условия главы Белого дома, избавившись от китайского бизнеса, пишет сайт MK.ru.

«Трамп заставил Панаму капитулировать и плюнуть на Китай», — говорится в публикации.

В качестве ответного жеста Трамп заявил, что вторжения в Панаму не будет.

Накануне президент Панамы Хосе Рауль Мулино встретился с госсекретарём США Марко Рубио, после чего заявил, что страна больше не будет поддерживать меморандум о сотрудничестве в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь». Также он подчеркнул, что правительство рассматривает возможность досрочного отказа от участия в этом проекте.