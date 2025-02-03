Президент Мулино заявил о выходе Панамы из протокола КНР «Один пояс — один путь»

После встречи с госсекретарем США Марко Рубио президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что страна больше не будет поддерживать меморандум о сотрудничестве в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», информирует PBS.

«Моя администрация не планирует продлевать соглашение 2017 года, касающееся инициативы «Один пояс — один путь», — заявил Мулино.

Также он подчеркнул, что правительство рассматривает возможность досрочного отказа от участия в этом проекте.

«Суверенитет Панамы мы не ставим под сомнение. Это крайне важно. Я подробно объяснил ему, что значит Панамский канал для нашей страны», — заявил Мулино на пресс-конференции.