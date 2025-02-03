Рубио: Трамп не желает сохранять статус-кво в Панамском канале из-за Китая

Американский государственный секретарь Марко Рубио проинформировал президента Панамы Хосе Рауля о том, что лидер США Дональд Трамп не желает поддерживать текущую ситуацию в Панамском канале в связи с увеличением китайского влияния в регионе. Об этом сообщает дипломатическое ведомство Штатов.

Рубио довёл до сведения президента, что Трамп принял предварительное решение: нынешнее воздействие и контроль со стороны Коммунистической партии Китая над территорией Панамского канала представляют собой угрозу для него и нарушают договор о постоянном нейтралитете и его эксплуатации.

«Государственный секретарь Рубио ясно дал понять, что этот статус-кво неприемлем и что в отсутствие немедленных изменений он потребует от Соединённых Штатов принятия мер, необходимых для защиты своих прав в соответствии с договором», — указано в сообщении.