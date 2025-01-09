В Кремле оценили заявление Трампа, который захотел забрать Панамский канал

Российские власти следят за обсуждением контроля над Панамским каналом, которое активизировалось после заявлений избранного президента США Дональда Трампа. Тем не менее Кремль рассматривает этот вопрос как часть двусторонних отношений между Вашингтоном и Панамой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы слышали заявления правительства Панамы и представителей Панамы, в которых как минимум звучало непонимание в связи с такой позицией избранного президента. Впрочем, это вопрос их двусторонних отношений», — отметил представитель Кремля.