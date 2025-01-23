Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 03:50

Новый госсекретарь США отправится в Панаму на фоне планов Трампа захватить канал

Bloomberg: Рубио посетит Панаму после слов Трампа о контроле над каналом

Марко Рубио, занявший пост госсекретаря США при новой администрации, планирует совершить поездку в Панаму на следующей неделе. Это происходит на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о желании вернуть контроль над Панамским каналом. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённый источник.

В Кремле оценили заявление Трампа, который захотел забрать Панамский канал
В Кремле оценили заявление Трампа, который захотел забрать Панамский канал

«Рубио намерен посетить Панаму в рамках своего латиноамериканского турне уже на следующей неделе», — говорится в источнике.

Помимо Панамы, госсекретарь собирается посетить также Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Предполагается, что это станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность.

«Это мы ещё посмотрим!» Трамп и Мулино устроили словесную дуэль из-за Панамского канала
«Это мы ещё посмотрим!» Трамп и Мулино устроили словесную дуэль из-за Панамского канала

Напомним, что в ходе инаугурации Дональд Трамп заявил о планах вернуть под контроль США Панамский канал. Он подчеркнул, что американские корабли вынуждены значительно переплачивать и получают нечестное обслуживание.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elmar Langle

Лия Мурадьян
  • Новости
  • панама
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar