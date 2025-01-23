Новый госсекретарь США отправится в Панаму на фоне планов Трампа захватить канал

Марко Рубио, занявший пост госсекретаря США при новой администрации, планирует совершить поездку в Панаму на следующей неделе. Это происходит на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о желании вернуть контроль над Панамским каналом. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённый источник.

«Рубио намерен посетить Панаму в рамках своего латиноамериканского турне уже на следующей неделе», — говорится в источнике.

Помимо Панамы, госсекретарь собирается посетить также Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Предполагается, что это станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность.