Новый госсекретарь США отправится в Панаму на фоне планов Трампа захватить канал
Bloomberg: Рубио посетит Панаму после слов Трампа о контроле над каналом
Марко Рубио, занявший пост госсекретаря США при новой администрации, планирует совершить поездку в Панаму на следующей неделе. Это происходит на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о желании вернуть контроль над Панамским каналом. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённый источник.
«Рубио намерен посетить Панаму в рамках своего латиноамериканского турне уже на следующей неделе», — говорится в источнике.
Помимо Панамы, госсекретарь собирается посетить также Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Предполагается, что это станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность.
Напомним, что в ходе инаугурации Дональд Трамп заявил о планах вернуть под контроль США Панамский канал. Он подчеркнул, что американские корабли вынуждены значительно переплачивать и получают нечестное обслуживание.
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