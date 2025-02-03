Трамп: Решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия военных
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия американских военных, отметив, что Соединённые Штаты не позволят Китаю «владеть» им. Слова республиканца транслировали американские телеканалы.
«Не думаю, что будут нужны солдаты в Панаме», — сказал Трамп журналистам в аэропорту по пути в Белый дом.
Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, является ключевым элементом мировой торговли, и контроль над ним имеет стратегическое значение.
Ранее в своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что США планируют вернуть себе контроль над каналом, который, по его словам, «был передан Панаме», но теперь оказался под влиянием Китая. Республиканец также отметил, что американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде. Речь шла и о ВМС США в том числе.
flickr / Trump White House Archived