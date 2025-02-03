Трамп: Решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия военных

«Не думаю, что будут нужны солдаты в Панаме», — сказал Трамп журналистам в аэропорту по пути в Белый дом.

Ранее в своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что США планируют вернуть себе контроль над каналом, который, по его словам, «был передан Панаме», но теперь оказался под влиянием Китая. Республиканец также отметил, что американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде. Речь шла и о ВМС США в том числе.