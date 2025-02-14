Захарова заявила, что представителей РФ не будет на Мюнхенской конференции
Официальных лиц РФ не будет на Мюнхенской конференции по безопасности, так как российской стороне приглашение не направлялось. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Как вы знаете, российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики и безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад. Это политизированное решение, это странное решение. Соответственно, представителей МИД, как и других официальных российских структур, органов, не будет», — сказала дипломат.
Напомним, ранее президент США заявил, что встреча представителей Москвы и Вашингтона состоится на Мюнхенской конференции по безопасности уже 14 февраля. Целью контактов станет обсуждение способов урегулирования украинского конфликта. Делегация из Киева тоже получила приглашение на переговоры, но отказалась присутствовать. А Кремль не стал раскрывать, будут ли сегодня встречи между представителями России и США.
ТАСС / Валерий Шарифулин