Захарова заявила, что представителей РФ не будет на Мюнхенской конференции

Официальных лиц РФ не будет на Мюнхенской конференции по безопасности, так как российской стороне приглашение не направлялось. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Как вы знаете, российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики и безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад. Это политизированное решение, это странное решение. Соответственно, представителей МИД, как и других официальных российских структур, органов, не будет», — сказала дипломат.