В Кремле не стали раскрывать, планируются ли контакты РФ и США в Мюнхене
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, будут ли сегодня встречи между представителями России и США по вопросам разрешения конфликта на Украине в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
«По теме украинского регулирования у нас для вас нет новостей, пока нам нечего сообщить», — отметил Песков.
Ранее президент США заявил, что встреча представителей РФ и США состоится на Мюнхенской конференции по безопасности уже 14 февраля. Целью встреч станет обсуждение путей разрешения конфликта на Украине. Делегация из Киева также получила приглашение на переговоры. Однако позже стало известно, что представители Незалежной решили не приезжать.
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