В Кремле не стали раскрывать, планируются ли контакты РФ и США в Мюнхене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, будут ли сегодня встречи между представителями России и США по вопросам разрешения конфликта на Украине в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«По теме украинского регулирования у нас для вас нет новостей, пока нам нечего сообщить», — отметил Песков.