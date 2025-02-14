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14 февраля, 02:09

Украинская делегация не придёт на встречу представителей РФ и США в Мюнхене

Мюнхенский отель Bayerischer Hof, где ежегодно проходит конференция. Обложка © Wikipedia / Antje Wildgrube

Мюнхенский отель Bayerischer Hof, где ежегодно проходит конференция. Обложка © Wikipedia / Antje Wildgrube

Украина не планирует вступать в переговоры с представителями России в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, комментируя анонсированные президентом США предстоящие контакты делегаций РФ и США.

Он уточнил, что Киев намерен сначала согласовать общую позицию с западными союзниками, а лишь потом презентовать её Москве. Только так, считает Литвин, можно добиться «настоящего и продолжительного» мира.

Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным и Си Цзиньпином
Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

Ранее Трамп заявил, что встреча представителей РФ и США состоится на Мюнхенской конференции по безопасности уже 14 февраля. Целью контактов станет обсуждение способов урегулирования украинского конфликта. Делегация из Киева тоже получила приглашение на переговоры.

Тимур Хингеев
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