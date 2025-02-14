Украинская делегация не придёт на встречу представителей РФ и США в Мюнхене

Украина не планирует вступать в переговоры с представителями России в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, комментируя анонсированные президентом США предстоящие контакты делегаций РФ и США.

Он уточнил, что Киев намерен сначала согласовать общую позицию с западными союзниками, а лишь потом презентовать её Москве. Только так, считает Литвин, можно добиться «настоящего и продолжительного» мира.