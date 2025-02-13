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13 февраля, 14:18

В Кремле ожидают новых телефонных переговоров Путина и Трампа

Юнашев: Песков допустил новые телефонные переговоры Путина и Трампа

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности новых телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом написал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём авторском Telegram-канале.

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил мне, что до очной встречи, «конечно, возможен» ещё разговор по телефону лидеров двух стран», — говорится в посте журналиста.

12 февраля 2025 года состоялся первый телефонный разговор между президентами России и США после переизбрания Дональда Трампа. В ходе общения лидеры обсудили ситуацию на Украине. Американский президент акцентировал внимание на значимости мирного разрешения конфликта, в то время как Путин подчеркнул необходимость устранения основных причин всех проблем и согласился с тем, что устойчивое урегулирование возможно только через мирные переговоры.

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Марина Фещенко
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