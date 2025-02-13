В Кремле ожидают новых телефонных переговоров Путина и Трампа

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил мне, что до очной встречи, «конечно, возможен» ещё разговор по телефону лидеров двух стран», — говорится в посте журналиста.

12 февраля 2025 года состоялся первый телефонный разговор между президентами России и США после переизбрания Дональда Трампа. В ходе общения лидеры обсудили ситуацию на Украине. Американский президент акцентировал внимание на значимости мирного разрешения конфликта, в то время как Путин подчеркнул необходимость устранения основных причин всех проблем и согласился с тем, что устойчивое урегулирование возможно только через мирные переговоры.