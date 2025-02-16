Речь Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене напоминала отчаянный крик о помощи. Об этом сообщил корреспондент Ульф Рёллер в эфире телеканала ZDF.

«Можно увидеть, насколько сильно отчаяние Зеленского», — заметил журналист.

Рёллер утверждает, что у отчаяния Зеленского есть несколько очевидных поводов: США не хочет предоставлять Украине желаемые гарантии безопасности; американский президент Трамп стремится скорее договориться с лидером РФ Владимиром Путиным по завершению конфликта; ключевые союзники уже не с тем полоумием поддерживают Киев.