Речь Зеленского в Мюнхене назвали криком о помощи отчаявшегося человека
ZDF назвал выступление Зеленского на Мюнхенской конференции криком о помощи
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Речь Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене напоминала отчаянный крик о помощи. Об этом сообщил корреспондент Ульф Рёллер в эфире телеканала ZDF.
«Можно увидеть, насколько сильно отчаяние Зеленского», — заметил журналист.
Рёллер утверждает, что у отчаяния Зеленского есть несколько очевидных поводов: США не хочет предоставлять Украине желаемые гарантии безопасности; американский президент Трамп стремится скорее договориться с лидером РФ Владимиром Путиным по завершению конфликта; ключевые союзники уже не с тем полоумием поддерживают Киев.
«Появление Зеленского [на конференции в Мюнхене] было криком о помощи отчаявшегося человека, который просто невероятно боится», — объяснил журналист.
А ведь каких-то два-три года назад Зеленского на Западе называли «лидером свободного мира». Тогда его сделали почти идолом, но теперь от прежней популярности осталась лишь тень, а самого украинского политика больше не рады видеть нигде, а речи его никого не впечатляют. Даже по-украински говорить на конференции ему решительно запретили. Теперь вся его власть висит на волоске, а на Украине ему грозят военным переворотом.