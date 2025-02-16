Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 05:28

Глава дипломатии ЕС публично закрыла глаза на леденящие душу убийства ВСУ мирных россиян

Глава дипломатии ЕС Каллас отказалась признать гибель мирных россиян от рук ВСУ

Мирные граждане России не гибнут в ходе украинского конфликта от ударов ВСУ. Об этом заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции. Трансляцию вели на официальном сайте мероприятия.

«Когда речь заходит о России и Украине: разница в том, что мирные россияне не погибают, то есть российские женщины и дети не умирают», — сказала Каллас.

Она закрыла глаза на гибель гражданских от ударов ВСУ и заявила, что в рамках СВО потери есть только среди военных ВС РФ, которые находятся на «чужой территории». Каллас также призвала ЕС перераспределить ресурсы, чтобы в дальнейшем Киев получал помощь и продолжал боевые действия.

Кровавое месиво вместо лица: Звери из ВСУ запытали до смерти ветерана ВОВ в курском селе
Кровавое месиво вместо лица: Звери из ВСУ запытали до смерти ветерана ВОВ в курском селе

Напомним, что всего двумя днями ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область, в результате чего погиб мирный житель села Кукуевка. А до этого противник нанёс удар по густонаселённому району в Макеевке в ДНР, где находится МФЦ, автостанция и магазины. Погибла девушка, ещё 10 мирных жителей пострадали. А в курском Николаево-Дарьино ВСУ убили половину мирного населения. В другом курском селе — Русском Поречном нашли тела убитых бойцами ВСУ мирных жителей. Трупы женщин и стариков, которые прятались от вооружённых украинских солдат в подвалах, были изуродованы.

Обложка ©

Wikipedia / Annika Haas

Наталья Афонина
  • Новости
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar