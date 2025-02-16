Глава дипломатии ЕС публично закрыла глаза на леденящие душу убийства ВСУ мирных россиян

Мирные граждане России не гибнут в ходе украинского конфликта от ударов ВСУ. Об этом заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции. Трансляцию вели на официальном сайте мероприятия.

«Когда речь заходит о России и Украине: разница в том, что мирные россияне не погибают, то есть российские женщины и дети не умирают», — сказала Каллас.