Глава дипломатии ЕС публично закрыла глаза на леденящие душу убийства ВСУ мирных россиян
Глава дипломатии ЕС Каллас отказалась признать гибель мирных россиян от рук ВСУ
Мирные граждане России не гибнут в ходе украинского конфликта от ударов ВСУ. Об этом заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции. Трансляцию вели на официальном сайте мероприятия.
«Когда речь заходит о России и Украине: разница в том, что мирные россияне не погибают, то есть российские женщины и дети не умирают», — сказала Каллас.
Она закрыла глаза на гибель гражданских от ударов ВСУ и заявила, что в рамках СВО потери есть только среди военных ВС РФ, которые находятся на «чужой территории». Каллас также призвала ЕС перераспределить ресурсы, чтобы в дальнейшем Киев получал помощь и продолжал боевые действия.
Напомним, что всего двумя днями ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область, в результате чего погиб мирный житель села Кукуевка. А до этого противник нанёс удар по густонаселённому району в Макеевке в ДНР, где находится МФЦ, автостанция и магазины. Погибла девушка, ещё 10 мирных жителей пострадали. А в курском Николаево-Дарьино ВСУ убили половину мирного населения. В другом курском селе — Русском Поречном нашли тела убитых бойцами ВСУ мирных жителей. Трупы женщин и стариков, которые прятались от вооружённых украинских солдат в подвалах, были изуродованы.
Wikipedia / Annika Haas