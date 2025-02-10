В Курской области украинские солдаты устроили зверские пытки ветерану Великой Отечественной войны, после чего застрелили его. Об этом рассказали российские бойцы ВДВ. Наши штурмовики освободили очередной посёлок в курском приграничье и в одном из домов увидели ужасающее зрелище.