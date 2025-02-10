Кровавое месиво вместо лица: Звери из ВСУ запытали до смерти ветерана ВОВ в курском селе
Бойцы ВСУ до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны под Курском
В Курской области украинские солдаты устроили зверские пытки ветерану Великой Отечественной войны, после чего застрелили его. Об этом рассказали российские бойцы ВДВ. Наши штурмовики освободили очередной посёлок в курском приграничье и в одном из домов увидели ужасающее зрелище.
На полу лежал убитый боевиками ВСУ ветеран ВОВ. Его тело было обезображено нечеловеческими пытками, а лицо превращено в сплошное кровавое месиво. Место и дата преступления не уточняются. Известно, что населённый пункт, где жил пожилой мужчина, какое-то время находился под контролем украинских военных.
Напомним, что после освобождения в курском селе Русское Поречное нашли тела убитых бойцами ВСУ мирных жителей. Трупы женщин и стариков, которые прятались от вооружённых украинских солдат в подвалах, были изуродованы. Всего было найдено 22 тела жителей курского села, 11 из которых — женские. Некоторых перед расправой подвергали изнасилованию. Хинштейн назвал действия последователей киевского режима геноцидом и преступлением против человечности. СК России возбудил уголовное дело.
АГН «Москва» / Денис Гришкин