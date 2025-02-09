Следственные действия в освобождённом селе Русское Поречное Курской области, где войска киевского режима зверски расправились с мирными жителями, осложняются из-за непрекращающихся обстрелов. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА «Новости». Он подчеркнул, что число погибших может вырасти в ходе проведения расследования.

«Официальные данные по Русскому Поречному — это 22 человека, которые были найдены в подвалах и в нескольких домах. Есть ещё данные, как минимум, по одному человеку, которого застрелил ещё один украинский боевик», — заявил Мирошник.