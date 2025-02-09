ВСУ мешают России расследовать леденящие душу убийства гражданских в Русском Поречном
Мирошник: Расследование в Русском Поречном осложнено регулярными обстрелами ВСУ
Следственные действия в освобождённом селе Русское Поречное Курской области, где войска киевского режима зверски расправились с мирными жителями, осложняются из-за непрекращающихся обстрелов. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА «Новости». Он подчеркнул, что число погибших может вырасти в ходе проведения расследования.
«Официальные данные по Русскому Поречному — это 22 человека, которые были найдены в подвалах и в нескольких домах. Есть ещё данные, как минимум, по одному человеку, которого застрелил ещё один украинский боевик», — заявил Мирошник.
По его словам, населённый пункт расположен очень близко к линии боевого соприкосновения, из-за чего территория, на которой проводятся следственные мероприятия, подвержена ежедневным — если не ежечасным — обстрелам. Из-за атак ВСУ ведение полноценных, спокойных следственных действий крайне затруднено, объяснил дипломат.
Напомним, что после освобождения в селе Русское Поречное нашли тела убитых бойцами ВСУ мирных жителей. Трупы женщин и стариков, которые прятались от вооружённых украинских солдат в подвалах, были изуродованы. Всего было найдено 22 тела жителей курского села, 11 из которых — женские. Некоторых перед расправой подвергали изнасилованию. Хинштейн назвал действия последователей киевского режима геноцидом и преступлением против человечности. СК России возбудил уголовное дело.
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