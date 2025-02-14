Мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб в селе Кукуевка Белгородской области при атаке украинского беспилотника, различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Кукуевка случилось самое страшное — в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», – пишет глава региона.
В семи жилых дома при атаке выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также в Кукуевке повреждены 4 легковых автомобиля. А в селе Долгое. От ударов БПЛА выбиты окна, повреждены кровли и фасады в 3 частных домах. Осколками сбитых дронов ВСУ посечены 3 легковых автомобиля, трактор и объект торговли.
Ранее в МО РФ сообщили о нанесении массированного удара по аэродромам, портам и цехам по производству дронов ВСУ. В атаке участвовала авиация, беспилотники, ракеты и даже артиллерия.
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