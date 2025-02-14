Мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб в селе Кукуевка Белгородской области при атаке украинского беспилотника, различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Кукуевка случилось самое страшное — в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», – пишет глава региона.

В семи жилых дома при атаке выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также в Кукуевке повреждены 4 легковых автомобиля. А в селе Долгое. От ударов БПЛА выбиты окна, повреждены кровли и фасады в 3 частных домах. Осколками сбитых дронов ВСУ посечены 3 легковых автомобиля, трактор и объект торговли.