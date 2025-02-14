Половина жителей, населявших Николаево-Дарьино в Курской области, во время вторжения ВСУ в регион были убиты. Они не дожили до освобождения села российскими солдатами. Об этом в беседе с журналистами во время визита в регион рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«У меня сейчас есть данные по людям, которые потеряли своих близких, которые прошли через унижение, пытки, через расстрелы людей, которые были вместе с ними. Я скажу только отдельные факты. Это, к примеру, Николаево-Дарьино. Половина людей, которые оставались там на момент начала захвата, не дожили до освобождения по разным причинам», — сообщил он.