«Кромешный ад»: СКР завёл дело о теракте в курском селе, где ВСУ истребили почти всех мужчин
СКР завёл дело о теракте по факту убийств бойцами ВСУ жителей Николаево-Дарьино
Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту истребления мирных жителей села Николаево-Дарьино украинскими боевиками в Курской области. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года украинские военнослужащие совершали здесь убийства гражданских, сообщила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.
Жительница Николаево-Дарьино об украинских боевиках в её селе. Видео © Telegram / Следком
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с многочисленными преступлениями украинских вооружённых формирований в отношении жителей села Николаево-Дарьино Курской области», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По словам местной жительницы, солдаты ВСУ запретили жителям ходить к речке за водой, потому что там располагались их укрепления. Поэтому гражданские начали бегать к колодцу, но всю дорогу при этом их сопровождали украинские дроны. Женщина рассказала, что ей и её родственникам приходилось жить в подвале, чтобы укрываться от обстрелов. Всё это время они ели хранившиеся там заготовки на зиму, иногда выходя приготовить еду на костре.
«Если летали дроны, мы ели холодную пищу, — то, что было в подвале. Тогда две недели был кромешный ад, мы вообще не могли выйти», — рассказала она.
Свидетели сообщили также следователям об убийствах мирных жителей, включая семилетнего мальчика.
Напомним, что посёлок Николаево-Дарьино был освобождён российскими войсками 27 января 2025 года. Жителям этого населённого пункта приходилось 186 дней прятаться в подвалах от ВСУ и хоронить односельчан прямо в огородах. В Минобороны РФ заявили, что украинские боевики убили почти всех мужчин в селе.
Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals