«‎Кромешный ад»: СКР завёл дело о теракте в курском селе, где ВСУ истребили почти всех мужчин

Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту истребления мирных жителей села Николаево-Дарьино украинскими боевиками в Курской области. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года украинские военнослужащие совершали здесь убийства гражданских, сообщила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

По словам местной жительницы, солдаты ВСУ запретили жителям ходить к речке за водой, потому что там располагались их укрепления. Поэтому гражданские начали бегать к колодцу, но всю дорогу при этом их сопровождали украинские дроны. Женщина рассказала, что ей и её родственникам приходилось жить в подвале, чтобы укрываться от обстрелов. Всё это время они ели хранившиеся там заготовки на зиму, иногда выходя приготовить еду на костре.