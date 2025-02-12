Западные СМИ продолжают умышленно закрывать глаза на зверства войск киевского режима, в том числе в селе Николаево-Дарьино Курской области, где истребили почти всех мужчин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, западные СМИ продолжают свою линию на умалчивание этих вопиющих зверств боевиков киевского режима. Они не идут на то, чтобы давать сбалансированную, правдивую информацию даже по таким чудовищным зверствам», — сказал представитель Кремля.