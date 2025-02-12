Песков обвинил западные СМИ в умышленном замалчивании кошмарной сути ВСУ
Песков: Западные СМИ замалчивают зверства ВСУ, в том числе в Николаево-Дарьино
Западные СМИ продолжают умышленно закрывать глаза на зверства войск киевского режима, в том числе в селе Николаево-Дарьино Курской области, где истребили почти всех мужчин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«К сожалению, западные СМИ продолжают свою линию на умалчивание этих вопиющих зверств боевиков киевского режима. Они не идут на то, чтобы давать сбалансированную, правдивую информацию даже по таким чудовищным зверствам», — сказал представитель Кремля.
Напомним, Николаево-Дарьино удалось освободить 27 января 2025 года. На протяжении 186 дней жители села прятались по подвалам и спасались от обстрелов со стороны ВСУ. Не умереть с голоду гражданским помогли соленья и картошка, а воду они брали из речки. За время оккупации украинские бойцы перебили всех мужчин, выжил лишь один.
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