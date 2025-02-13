Военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что после полного поражения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области украинские спецслужбы продолжат проводить диверсии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт отметил, что в этом регионе могут действовать «спящие ячейки» и агенты Службы безопасности Украины (СБУ). Перенджиев подчеркнул, что успехи России на фронте в Курской области могут подтолкнуть украинскую сторону к активным действиям не только на других участках специальной военной операции.

Аналитик также предположил, что Киев может сосредоточиться на использовании диверсантов и вербовке граждан России для реализации более масштабных диверсионно-террористических операций. Кроме того, он добавил, что ВСУ могут проводить атаки на границы Белгородской и Брянской областей.