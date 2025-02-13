Военный политолог призвал остерегаться «ножа в спину» от бегущих с курской земли ВСУ
Политолог Перенджиев: Украина готовит план на случай разгрома в Курской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova
Военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что после полного поражения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области украинские спецслужбы продолжат проводить диверсии. Об этом сообщает NEWS.ru.
Эксперт отметил, что в этом регионе могут действовать «спящие ячейки» и агенты Службы безопасности Украины (СБУ). Перенджиев подчеркнул, что успехи России на фронте в Курской области могут подтолкнуть украинскую сторону к активным действиям не только на других участках специальной военной операции.
Аналитик также предположил, что Киев может сосредоточиться на использовании диверсантов и вербовке граждан России для реализации более масштабных диверсионно-террористических операций. Кроме того, он добавил, что ВСУ могут проводить атаки на границы Белгородской и Брянской областей.
Тем временем, потери ВСУ в курском приграничье перевалили за 60 тысяч военных. За последние сутки киевский режим лишился более 270 бойцов, также ликвидированы два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин и куча другой техники.