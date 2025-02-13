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Регион
13 февраля, 14:03

Элитный батальон ВСУ эвакуировали из Курской области из-за критических потерь

ТАСС: Элитный батальон ВСУ забрали из Суджанского района из-за больших потерь

Киевский режим решил вывести из Суджанского района элитный 501-й батальон морпехов ВСУ из-за ужасающих потерь личного состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«501-й батальон морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ в суджанском приграничье получил огромные потери в личном составе, они превысили 50% от общей численности подразделения. Сейчас его пытаются по факту собрать заново», — говорится в сообщении.

Сообщается, что батальон пополнят по остаточному принципу из-за большого числа пропавших без вести и раненых. Эти данные подтверждают закрытые каналы противника.

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Тем временем, потери ВСУ в курском приграничье перевалили за 60 тысяч военных. За последние сутки киевский режим лишился более 270 бойцов, также ликвидированы два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин и куча другой техники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Николай Рюмин
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