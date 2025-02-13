Киевский режим решил вывести из Суджанского района элитный 501-й батальон морпехов ВСУ из-за ужасающих потерь личного состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«501-й батальон морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ в суджанском приграничье получил огромные потери в личном составе, они превысили 50% от общей численности подразделения. Сейчас его пытаются по факту собрать заново», — говорится в сообщении.

Сообщается, что батальон пополнят по остаточному принципу из-за большого числа пропавших без вести и раненых. Эти данные подтверждают закрытые каналы противника.