Участники саммита Африканского союза (АС) были возмущены отчаянным стремлением Владимира Зеленского выступить на мероприятии. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на делегатов саммита.

Саммит АС начнётся 15 февраля в Аддис-Абебе (Эфиопия), и там очень сильно хочет засветиться Зеленский. Украинский политик старается, чтоб его имя оказалось в списке участников. Это, по его мнению, снизит влияние России на континенте. Пока что прямого приглашения он не получил, однако выступить в онлайн-формате ему позволено. Узнав об этом, делегаты африканских стран высказали своё недовольство, из-за чего выступление лидера киевского режима оказалось под угрозой срыва.

По данным радиостанции, одним из противников появления Зеленского на саммите в любом формате является Ангола и её президент Жоау Лоуренсу, который по итогам мероприятия должен стать председателем АС на ротационной основе. Дипломаты считают, что ангольскому политику не пристало напутственное слово от Зеленского.

«Разве он может начинать свой мандат с выступления Зеленского. Это невообразимо», — заявил представитель Анголы.

За последние три года Зеленский не единожды пытался прорваться на саммит АС. Всё это время он пытается втереться в доверие к африканским лидерам, чтобы укрепить их связи с Украиной.