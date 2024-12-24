Система по управлению биологическими рисками, созданная и апробированная США на Украине и в Грузии, сейчас активно используется в Африке. Об этом заявил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Он указал, что эта система направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах. Особенное внимание уделяется анализу обстановки вдоль границ геополитических противников.

«Ранее мы обращали ваше внимание на перенос незавершённых украинских проектов на территорию государств постсоветского пространства и Юго-Восточной Азии. В настоящее время в зону повышенного интереса попала Африка», — сказал Ртищев.