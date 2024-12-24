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24 декабря, 08:07

Испытанная на Украине система США по биорискам теперь применяется в Африке

Система по управлению биологическими рисками, созданная и апробированная США на Украине и в Грузии, сейчас активно используется в Африке. Об этом заявил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Он указал, что эта система направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах. Особенное внимание уделяется анализу обстановки вдоль границ геополитических противников.

«Ранее мы обращали ваше внимание на перенос незавершённых украинских проектов на территорию государств постсоветского пространства и Юго-Восточной Азии. В настоящее время в зону повышенного интереса попала Африка», — сказал Ртищев.

По его словам, Штаты рассматривают континент как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для испытаний новых препаратов.

Минобороны РФ выявило в биолабораториях Украины 240 возбудителей опасных болезней
Минобороны РФ выявило в биолабораториях Украины 240 возбудителей опасных болезней

А ранее Минобороны РФ получило доказательства исследований США по усилению функций опасных патогенов, которые проводились в странах Средней Азии и Закавказья.

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Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rotozey

Александра Вишнякова
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