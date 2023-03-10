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10 марта, 12:46

Минобороны уличило США в экспериментах с опасными патогенами в Средней Азии и Закавказье

Минобороны РФ получило доказательства исследований США по усилению функций опасных патогенов, которые проводились в странах Средней Азии и Закавказья. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

"Анализ документов, часть из которых получена в ходе СВО, свидетельствует, что подобные исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые в том числе в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании", уточнил он на брифинге по военно-биологической деятельности Штатов.

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Ранее сообщалось, что на Украине продолжают работать более 30 биолабораторий США, а вдоль границ России насчитывается не менее 50 подобных учреждений. Совфед и Госдума приняли обращение к парламентам мира о работе американских биолабораторий с целью дать оценку такой деятельности.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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