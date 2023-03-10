Минобороны уличило США в экспериментах с опасными патогенами в Средней Азии и Закавказье

Минобороны РФ получило доказательства исследований США по усилению функций опасных патогенов, которые проводились в странах Средней Азии и Закавказья. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

"Анализ документов, часть из которых получена в ходе СВО, свидетельствует, что подобные исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые в том числе в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании", — уточнил он на брифинге по военно-биологической деятельности Штатов.