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Регион
28 декабря, 06:26

Посол заявил об открытии Украиной «второго фронта» в Африке

Посол РФ в Мали Громыко: Украина открыла второй фронт в Африке

Киев решился на открытие второго фронта в Африке после того, как стало ясно, что победа над Россией на поле боя невозможна. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует незаконным вооружённым формированиям против дружественных Москве государств континента»,заявил посол в беседе с ТАСС.

Посол также напомнил, что в августе этого года правительство переходного периода Мали разорвало дипотношений с Украиной в связи с предоставлением помощи местным сепаратистам в атаке на малийских военнослужащих. Власти Мали предупредили Украину о том, что их поддержка в дальнейшем будет расцениваться как содействие международному терроризму.

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Напомним, что присутствие Украины в Африке довольно активное с середины этого лета. Так, в июле представитель ГУР Украины признался в причастности Киева к атаке на группу бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Незалежная обучала местных сепаратистов и предоставляла им разведданные. В ответ Бамако разорвало дипотношения с государством.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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