Киев решился на открытие второго фронта в Африке после того, как стало ясно, что победа над Россией на поле боя невозможна. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует незаконным вооружённым формированиям против дружественных Москве государств континента», — заявил посол в беседе с ТАСС.