Посол заявил об открытии Украиной «второго фронта» в Африке
Посол РФ в Мали Громыко: Украина открыла второй фронт в Африке
Киев решился на открытие второго фронта в Африке после того, как стало ясно, что победа над Россией на поле боя невозможна. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко.
«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует незаконным вооружённым формированиям против дружественных Москве государств континента», — заявил посол в беседе с ТАСС.
Посол также напомнил, что в августе этого года правительство переходного периода Мали разорвало дипотношений с Украиной в связи с предоставлением помощи местным сепаратистам в атаке на малийских военнослужащих. Власти Мали предупредили Украину о том, что их поддержка в дальнейшем будет расцениваться как содействие международному терроризму.
Напомним, что присутствие Украины в Африке довольно активное с середины этого лета. Так, в июле представитель ГУР Украины признался в причастности Киева к атаке на группу бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Незалежная обучала местных сепаратистов и предоставляла им разведданные. В ответ Бамако разорвало дипотношения с государством.
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