МИД РФ обвинил Киев в открытой поддержке террористов в Африке
Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru
Киевский режим занимается неприкрытой поддержкой террористических группировок в Африке, чтобы укрепить их влияние. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на министерской конференции форума «Россия — Африка».
«Исходим из того, что подобная практика преступного сотрудничества с международным террористическим конфронтационалом абсолютно неприемлема, и продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что РФ всегда выступала за борьбу с террористами в Африке. Однако в данной ситуации важно избегать политизации и двойных стандартов. Чего нельзя сказать о Западе, который продолжает проявлять свои неоколониальные амбиции в отношении Африки, добавил Михно.
Напомним, что в июле представитель ГУР Украины признался в причастности Киева к атаке на группу бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Незалежная обучала местных сепаратистов и предоставляла им разведданные. В ответ Бамако разорвало дипотношения с государством.