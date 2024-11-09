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9 ноября, 10:10

МИД РФ обвинил Киев в открытой поддержке террористов в Африке

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Киевский режим занимается неприкрытой поддержкой террористических группировок в Африке, чтобы укрепить их влияние. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на министерской конференции форума «Россия — Африка».

«Исходим из того, что подобная практика преступного сотрудничества с международным террористическим конфронтационалом абсолютно неприемлема, и продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что РФ всегда выступала за борьбу с террористами в Африке. Однако в данной ситуации важно избегать политизации и двойных стандартов. Чего нельзя сказать о Западе, который продолжает проявлять свои неоколониальные амбиции в отношении Африки, добавил Михно.

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Напомним, что в июле представитель ГУР Украины признался в причастности Киева к атаке на группу бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Незалежная обучала местных сепаратистов и предоставляла им разведданные. В ответ Бамако разорвало дипотношения с государством.

Мария Любицкая
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