Киевский режим занимается неприкрытой поддержкой террористических группировок в Африке, чтобы укрепить их влияние. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на министерской конференции форума «Россия — Африка».

«Исходим из того, что подобная практика преступного сотрудничества с международным террористическим конфронтационалом абсолютно неприемлема, и продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами», — сказал он.