Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 14:30

На Украине пригрозили Зеленскому военным переворотом

Мэр Борисполя Борисенко: Украинским властям нужна очистка

Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявил, что украинским властям необходима очистка. Он предупредил, что в этом процессе могут сыграть свою роль военные. Данное заявление было опубликовано в видео на страницах партии «Европейская солидарность», возглавляемой экс-президентом Петром Порошенко*.

Борисенко заявил, что украинские власти преследуют оппозиционные силы. Он отметил, что, будучи «военнослужащим, мэром Борисполя и ответственным гражданином», осознаёт ситуацию в стране.

«Видимо, власть заболела. Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — сказал градоначальник.

Зеленский даже не в топ-3: Стало известно, кому больше всего доверяют украинцы
Зеленский даже не в топ-3: Стало известно, кому больше всего доверяют украинцы

Ранее Зеленский предложил украинцам, которые требуют проведения выборов, сменить гражданство. Он отметил, что многие граждане поддерживают это решение и не хотят обсуждать выборы до достижения «победы» над Россией. При этом глава киевского режима не уточнил, как именно должны покинуть страну те, кто не согласен с «единством во время войны».

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar