Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявил, что украинским властям необходима очистка. Он предупредил, что в этом процессе могут сыграть свою роль военные. Данное заявление было опубликовано в видео на страницах партии «Европейская солидарность», возглавляемой экс-президентом Петром Порошенко*.

Борисенко заявил, что украинские власти преследуют оппозиционные силы. Он отметил, что, будучи «военнослужащим, мэром Борисполя и ответственным гражданином», осознаёт ситуацию в стране.

«Видимо, власть заболела. Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — сказал градоначальник.

Ранее Зеленский предложил украинцам, которые требуют проведения выборов, сменить гражданство. Он отметил, что многие граждане поддерживают это решение и не хотят обсуждать выборы до достижения «победы» над Россией. При этом глава киевского режима не уточнил, как именно должны покинуть страну те, кто не согласен с «единством во время войны».