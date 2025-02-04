Зеленский даже не в топ-3: Стало известно, кому больше всего доверяют украинцы

Бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный снова обошёл всех политиков страны и заполучил доверие большинства сограждан. По данным опроса, проведённого New Image Marketing Group, ему голоса отдали 72 процента соотечественников.

Согласно итогам исследования, вторую позицию в рейтинге доверия занимает глава ГУР Минобороны Незалежной Кирилл Буданов*, которому доверяют 62% граждан. На третьем месте боксёр Александр Усик с 60%. Владимир Зеленский в топ-3 не попал, но расположился на четвёртой строчке, получив поддержку менее половины опрошенных — 49%. При этом половина респондентов выступает за проведение выборов.

«Если в 2025 году состоятся очередные выборы и выборы в Верховную раду, приблизительно каждый второй респондент однозначно примет в них участие, ещё около 20% — скорее примут участие», — говорится в результатах опроса.

Исследование проводилось с 18 по 26 января 2025 года среди 1,2 тысячи украинцев старше 18 лет на всей подконтрольной Киеву территории страны методом интернет-опроса. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

В России же граждане больше всего доверяют президенту Владимиру Путину. Показатели главы государства уже превысили 78 процентов. Последний раз подобный опрос проводили с 13 по 19 января 2025 года. На второе место попал Михаил Мишустин — 61,3%, а на третье Геннадий Зюганов — 32,6%.