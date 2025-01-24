Уровень доверия россиян Путину превысил 78%
ВЦИОМ: 78,1% россиян доверяют Путину
Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину превысил 78%. Более 75% одобряют деятельность главы государства. Результаты опроса с 13 по 19 января 2025 года опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О доверии Путину заявили 78,1% респондентов. Михаилу Мишустину доверяют 61,3% россиян (+0,9 п.п.), Геннадию Зюганову — 32,6% (-2,9 п.п.), Сергею Миронову — 26,4% (-3,9 п.п.), Леониду Слуцкому — 20,0% (-2,7 п.п.), Алексею Нечаеву — 8,1% (-0,2 п.п. за неделю).
Напомним, что ранее уровень доверия президенту РФ среди россиян превысил 77%. Исследование было проведено среди 1,6 тысячи граждан России, достигших совершеннолетия. В Кремле рассказали о связи рейтинга главы государства с успехами на фронте. Там считают, что достижения российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) являются важным фактором для воодушевления граждан.