Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину превысил 78%. Более 75% одобряют деятельность главы государства. Результаты опроса с 13 по 19 января 2025 года опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Напомним, что ранее уровень доверия президенту РФ среди россиян превысил 77%. Исследование было проведено среди 1,6 тысячи граждан России, достигших совершеннолетия. В Кремле рассказали о связи рейтинга главы государства с успехами на фронте. Там считают, что достижения российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) являются важным фактором для воодушевления граждан.