Дональд Трамп
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Регион
24 января, 10:56

Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

ВЦИОМ: 78,1% россиян доверяют Путину

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину превысил 78%. Более 75% одобряют деятельность главы государства. Результаты опроса с 13 по 19 января 2025 года опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О доверии Путину заявили 78,1% респондентов. Михаилу Мишустину доверяют 61,3% россиян (+0,9 п.п.), Геннадию Зюганову — 32,6% (-2,9 п.п.), Сергею Миронову — 26,4% (-3,9 п.п.), Леониду Слуцкому — 20,0% (-2,7 п.п.), Алексею Нечаеву — 8,1% (-0,2 п.п. за неделю).

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Напомним, что ранее уровень доверия президенту РФ среди россиян превысил 77%. Исследование было проведено среди 1,6 тысячи граждан России, достигших совершеннолетия. В Кремле рассказали о связи рейтинга главы государства с успехами на фронте. Там считают, что достижения российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) являются важным фактором для воодушевления граждан.

Алена Пенчугина
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